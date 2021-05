Sardegna: Solinas, tutela e valorizzazione sito Mont'e Prama possibile solo con coinvolgimento territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo mai interrotto le interlocuzioni di carattere istituzionale, ma non possiamo accettare che su un aspetto così importante e rappresentativo della nostra storia come la scoperta dei Giganti, caso pressoché unico a livello mondiale e per questo ancora oggi oggetto di studio, ci venga calato dall'alto un nome e imposto un rappresentante che poca dimestichezza ha con la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità. La Sardegna, proprio in virtù della storia millenaria che rappresenta, ha tutto il diritto, oltre che le competenze riconosciute a livello internazionale grazie a studi e lavori di inestimabile valore, di vedersi rappresentata nei suoi valori identitari, culturali e storici", ha ribadito Solinas, che ha fatto della piena valorizzazione de patrimonio culturale sardo uno dei pilastri del suo programma di governo. "Dobbiamo prendere coscienza del valore storico-culturale della nostra terra e per farlo non possiamo lasciare ad altri quel ruolo di guida che per troppo tempo ci è stato negato. Oggi, attraverso la valorizzazione delle nostre ricchezze archeologiche, che rappresentano un quinto dell'intero patrimonio nazionale, abbiamo la possibilità di attuare una piena e reale promozione del territorio, che può contribuire anche alla lotta allo spopolamento e a creare occasioni per l'occupazione attraverso nuove forme di sviluppo", ha concluso sempre Solinas. (Rsc)