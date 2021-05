Decreto Sostegni bis: Cnal-Fssi, non dimenticare il comparto sport e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato una nota al Presidente Draghi al Ministro del lavoro e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari evidenziamo che, ingiustamente, il settore dello sport e del fitness è stato escluso dai necessari sostegni. Tenuto conto che, tra poche ore, il Governo si riunirà per approvare il Decreto Sostegni bis, invitiamo a colmare questo gap e a prevedere sostegni economici adeguati per le imprese e i lavoratori di tale settore". È quando contenuto nella nota a firma del segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi e del presidente Cnal/Fssi, Gerardo Ruberto. "Ieri - continua la nota - abbiamo sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sport, Salute, Centri sportivi, Fitness, Palestre e Piscine. Si tratta di un'importante novità nel panorama contrattuale italiano per un settore che impegna circa un milione di persone tra imprenditori e lavoratori e che, da oltre un anno, è completamente fermo a causa della pandemia e dimenticato dagli ultimi Governi". "Tale Ccnl. continua la nota firma Ronghi e Ruberto - introduce tre fondamentali novità: l'attuazione della partecipazione e della cogestione dei lavoratori alle imprese, prevista dall'art. 46 della Costituzione, con i Comitati Paritetici per la Vigilanza e la Partecipazione; il potenziamento della contrattazione di secondo livello e, quindi, aziendale a fronte delle norme-quadro previste dalla contrattazione nazionale; il rafforzamento del welfare aziendale, indispensabile per rilanciare le politiche per la sicurezza dei lavoratori". "Infine, nella giornata in cui ricorre il 41° anniversario dello Statuto dei lavoratori i– conclude la nota dei due sindacati Cnal e Fssi - proponiamo una seria discussione per far nascere 'lo Statuto dei Lavori', indispensabile dopo l'abrogazione dell'art. 18 previsto dal cosiddetto 'Job act' e per dare vita ad un nuovo modello del mondo del lavoro e delle stesse relazioni sindacali, anch'esso improcrastinabile per dare slancio alla competitività dell'Italia". (Ren)