Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano nuovo scenario post Brexit a Pmi Nord Ovest e Sardegna (3)

- Le imprese dovranno però conoscere e affrontare alcuni cambiamenti legati all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, come l’aumento delle procedure doganali e le future misure a tutela della proprietà intellettuale. Per contro, il governo ha annunciato la creazione di nuovi free ports in low-tax zones. La fiducia dei consumatori inglesi è in progressiva, anche se ancora bassa ripresa. Del resto, il paese è stato tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria, sia in termini di contagi (6,5 per cento sul totale popolazione) che di decessi (2,9 per cento), e le ultime restrizioni alla socialità non cadranno prima del 21 giugno. Il programma 2021 dello Smart International Tour, quest’anno alla seconda edizione, prevede un ciclo di 23 webinar rivolti alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - guidata da Stefano Barrese - per sostenerle nella crescita internazionale grazie al network del gruppo Intesa Sanpaolo in tutto il mondo. Attraverso la sua rete estera presente in circa 40 paesi e costituita da filiali, uffici di rappresentanza e banche controllate, Intesa Sanpaolo affianca le Pmi in percorsi di crescita e ne accompagna lo sviluppo verso nuovi mercati. Il ciclo di appuntamenti si focalizza su 7 aree di interesse per le imprese che vogliono crescere nei mercati esteri di Brasile, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Romania. (segue) (Com)