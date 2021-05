Abruzzo: Parco Majella Geoparco Unesco, "opportunità per Regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Majella è una combinazione perfetta di geodiversità, biodiversità e patrimonio culturale con 95 geositi, più di 2.300 specie vegetali e sottospecie, con 40 specie di mammiferi, oltre 40 eremi e ben 950 km di sentieri escursionistici. Sono alcune delle particolari caratteristiche ambientali che il 22 aprile scorso hanno consentito al territorio del Parco nazionale della Maiella di essere dichiarato Geoparco incluso nella rete Unesco Global Geoparks. Si tratta di un riconoscimento giunto a conclusione di una complessa procedura durata più di quattro anni e rappresenta la certificazione non solo delle peculiarità geologiche e naturalistiche, in generale, del territorio, ma anche il riconoscimento delle condizioni di tutela e delle azioni di valorizzazione in atto. Questa mattina, a Pescara, la conferenza stampa del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e del presidente del Parco nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, sulle prospettive turistico-economiche che potranno derivare da questo prestigioso riconoscimento. All'incontro con la stampa hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e gli assessori al Turismo ed al Paesaggio, Daniele D'Amario, e Nicola Campitelli. "Un riconoscimento prestigioso, una grande opportunità per questo territorio - ha dichiarato il presidente Marsilio - basti pensare che dal giorno in cui il Parco nazionale della Maiella è stato riconosciuto dell'Unesco come Geoparco si sono moltiplicate le visite sul suo sito web e si sono propagati intorno al sistema Parco interesse ed attenzione in tutto il mondo. Ora bisogna essere pronti ad accogliere tutti questi nuovi potenziali visitatori ma occorrerà farlo nella maniera migliore". (segue) (Gru)