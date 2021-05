Vaccino: in Campania dati online in tempo reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attiva da oggi la piattaforma online della Regione Campania per l’aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni. La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie. Lo rende noto un comunicato dell'Unità di crisi della Regione. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.915.553 cittadini. Di questi 763.909 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.679.462. La Regione precisa che le voci "Vaccinazioni giornaliere", "Prime dosi del giorno" e "Seconde dosi del giorno" si riferiscono, sul sito, ai dati registrati dalla mezzanotte. (Ren)