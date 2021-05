Sud: Fapi, avanti con legge semplificazione nelle aree Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta legislativa presentata dal Pd volta a una radicale sburocratizzazione e semplificazione di tutte le procedure amministrative nelle aree Zes merita di trovare in parlamento ampia condivisione e di essere trasformata al più presto in legge. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Nel Mezzogiorno è necessario attrarre nuovi investimenti da parte delle imprese. È questa la scommessa possibile per far ripartire la crescita e l'occupazione", conclude Sciotto. (Com)