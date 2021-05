Napoli: Ciarambino (M5s), vicini all'assessore Clemente vittima di insulti vergognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credevamo che il terribile periodo storico che stiamo affrontando fosse almeno servito a inculcare nella politica, a tutti i livelli, maggiore serietà e senso di responsabilità. Eppure dobbiamo ancora ascoltare parole sessiste e insulti vergognosi pronunciate da chi è stato eletto dai cittadini nei confronti di un esponente istituzionale". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale M5s Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Da politico e da donna che è stata costretta a subire offese dello stesso tenore dalla massima autorità di questa regione, esprimo la mia più totale solidarietà all'assessore al Comune di Napoli Alessandra Clemente, per le parole gravi e ingiuriose rivoltele da un consigliere regionale. Offese che assumono un significato ancor più preoccupante in quanto pronunciate da un componente di un Consiglio regionale al cui interno da anni ci battiamo, sotto ogni bandiera, per la parità di genere e per i diritti delle donne". (Ren)