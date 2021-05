Napoli: Clemente, contro di me atti maschilisti e sessisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clemente ha proseguito: "Io ho le spalle forti, nonostante la mia giovane età, ma quante ragazze e ragazzi tra i banchi di scuola, quanti giovani, devono sopportare questi paragoni e queste prese in giro? Io non mi lascio intimorire ma che effetto hanno sulle bambine e i bambini delle nostre città e per chi è più sensibile? La politica deve dare l'esempio, soprattutto ai più giovani. Essere orgogliosi delle proprie azioni. Come per me stamane, orgogliosa, tra l'altro di dov'ero, mentre il consigliere si adirava per la mia assenza, più che giustificata, essendo impegnata, delegata dal sindaco, nell'iniziativa promossa dalla Fondazione Falcone in ricordo di Giovanni Falcone ucciso dalla mafia il 23 maggio del 1992, in piazza Municipio, rappresentando le Istituzioni della città nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare i valori della legalità e del rispetto". Quindi ha concluso: "Mostro a viso aperto la foto satirica allegata che voleva denigrarmi per dire a chi subisce, lontano dai riflettori, atti di bullismo come questo, che siamo forti, molto più forti di questi bulli." (Ren)