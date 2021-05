Covid: Chieti, presto il bando per assegnare buoni viaggio per il servizio taxi o Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Chieti ha dato il via libero alla concessione di buoni viaggio per il servizio taxi o noleggio con conducente previsti dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020 per l'emergenza Covid, con cui sono stati istituiti i cosiddetti "Buoni viaggio". Presto sarà avviato l'apposito bando. Si tratta di una misura erogata tramite il servizio taxi, come noleggio con conducente a persone con mobilità ridotta e patologie accertate. I buoni viaggio verranno consegnati fino all'esaurimento dei voucher disponibili e saranno utilizzabili entro il 31 dicembre 2021. (segue) (Gru)