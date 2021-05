Giustizia: Abruzzo, prosegue battaglia per scongiurare chiusura quattro tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo la partita per scongiurare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto fissata per il 14 settembre 2022. In attesa di conoscere l'esito dei tre emendamenti per la proroga della chiusura presentati dagli onorevoli Carmela Grippa e Valentina Corneli, del Movimento cinque stelle, Stefania Pezzopane, del Partito democratico (proroga fino al 2024) e di Luigi D'Eramo, della Lega, il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, riapre il tavolo oggi, giovedì 20, alle 18, sempre in collegamento a distanza e chiama a supportare la causa anche i senatori abruzzesi. In linea con la decisione nell'ultimo incontro coi colleghi Mario Pupillo (che è anche presidente della provincia di Chieti), Anna Maria Casini, Francesco Menna, il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, i presidenti degli ordini degli avvocati Franco Colucci, Silvana Anna Vassalli, Luca Tirabassi, Vittorio Melone, nonché i deputati, Camillo D'Alessandro, Stefania Pezzopane, Carmela Crippa, Andrea Colletti, Luigi D'Eramo, Daniela Torto, Antonio Zennaro, intervenuti alla videoconferenza coordinata dal sindaco di Avezzano - dov'era presente anche il senatore Luciano D'Alfonso -, Di Pangrazio investe del problema tutti i parlamentari eletti in Abruzzo. (segue) (Gru)