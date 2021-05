Giustizia: Abruzzo, prosegue battaglia per scongiurare chiusura quattro tribunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit a distanza sarà utile per fare il punto sullo stato dell'arte e stabilire una linea d'azione condivisa. Per centrare l'obiettivo, infatti, occorre il convinto sostegno di tutti. La malaugurata ipotesi di chiusura dei quattro tribunali, hanno sottolineato i primattori della battaglia anti-chiusura, che in prima battuta si abbatterebbe sui "trasporti, la viabilità, l'economia, il lavoro e l'ambiente, quindi sulla qualità della vita dei cittadini e delle imprese dei territori dell'Abruzzo meridionale", a cascata aprirebbe un'autostrada alla criminalità organizzata, facendo pagare dazio anche all'attuale sistema giudiziario. "Un buon motivo, quindi, per non far mancare - spiega il sindaco Di Pangrazio - un deciso supporto parlamentare alla battaglia di sindaci, province e avvocati per la salvaguardia dei quattro tribunali abruzzesi". (Gru)