Piemonte: Consiglio regionale, verso l'albo professionale per i dog sitter (2)

- La Commissione ha quindi espresso a maggioranza parere favorevole alla modifica dello Statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in materia di agricoltura (Arpea). L’assessore regionale Marco Protopapa ha spiegato che le modifiche vogliono rendere attuale un testo che risale al 2007 e tenere conto degli effetti della pandemia. L’Agenzia potrà esercitare le sue funzioni anche con altre Regioni in un rapporto diretto. Per delucidazioni sono intervenuti Paolo Bongioanni (FdI), Domenico Ravetti e Canalis (Pd). Quest’ultima ha lamentato il non coinvolgimento delle Associazioni agricole. Parere favorevole a maggioranza, infine, è stato espresso sulla proposta di regolamento della Giunta regionale per l’attività delle fattorie didattiche. Come ha spiegato Protopapa, l’articolo 19 della legge regionale n.1 del 2019 sul riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, prevede il riconoscimento come fattorie didattiche delle imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale. Sono intervenuti nell’ordine: Disabato (M5s), Gianluca Gavazza (Lega), Frediani, Canalis, Giorgio Bertola (M4o), Perugini e Ruzzola. Buona parte del dibattito è stata dedicata al tema del rispetto e del benessere animale. (Rpi)