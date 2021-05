Sardegna: Solinas, tutela e valorizzazione sito Mont'e Prama possibile solo con coinvolgimento territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo promosso la creazione di una Fondazione per Mont'e Prama, ma chiediamo con forza che la Sardegna e il territorio dei Giganti siano inseriti a pieno titolo tra gli artefici della valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico e culturale del Sinis attraverso le eccellenze accademiche e culturali che la nostra isola esprime. Perché si realizzi un protagonismo deciso e forte della Sardegna, è necessario che la Fondazione abbia testa e gambe in Sardegna, che rappresenti pienamente il territorio e non finisca per essere relegata al ruolo di comparsa". Il presidente della Regione, Christian Solinas, interviene nel dibattito sulla nascita del futuro organismo - composto da ministero della Cultura, regione Sardegna e comune di Cabras - che si occuperà della rinascita in termini culturali del sito di Mont'e Prama, ribadendo l'impegno della Regione per la realizzazione di un piano di valorizzazione del patrimonio archeologico che vedrà la più grande campagna di scavi mai effettuata in Sardegna, accompagnata da una divulgazione del patrimonio archeologico e della civiltà nuragica. (segue) (Rsc)