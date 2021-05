Piemonte: variante statale 460, sì di 22 Comuni e 140 aziende, no di Coldiretti Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di opinione opposta i rappresentanti della Coldiretti Torino, ascoltati dalla Commissione nella seconda audizione: Silvia Marchetto e Gianluigi Surra. Gli imprenditori agricoli della zona sostengono che l’opera così come progettata finora danneggerebbe in maniera irreparabile i molti terreni agricoli del Canavese, propongono invece un tracciato differente della variante che non interessa le zone agricole coltivate ma passa su aree incolte e prevede l’adeguamento di strade già esistenti, con un risparmio del suolo ed un minore inquinamento soprattutto nei centri urbani. Per chiedere chiarimenti ai rappresentanti delle due tesi sono intervenuti i consiglieri: Mauro Fava e Gianluca Gavazza (Lega) e Ivano Martinetti (M5s). (Rpi)