© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituito presso il ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni che si trovano all'interno di comprensori sciistici. Lo prevede una bozza del decreto Sostegni bis.(Rin)