Sardegna: nuovo record di vaccinazioni nell'Isola, ieri sono state 15.131

- In Sardegna nella giornata di ieri sono state 15.131 le vaccinazioni anti-Covid. Nell'Isola si registra una forte accelerata. Secondo i dati che emergono dal monitoraggio del governo, si è passati dalle complessive 698.250 inoculazioni di martedì alla quota di 713.381 vaccinazioni toccata ieri a fronte di 898.170 dosi consegnate. In termini percentuali, è stato somministrato il 79,4 per cento delle dosi e un'ulteriore balzo in avanti ci sarà nelle prossime ore grazie all'adesione degli over 40 e agli Open Days in programma questo fine settimana. Le somministrazioni agli ultraottantenni hanno toccato quota 166.517 e 162.497 ai familiari che se ne prendono cura e ai loro badanti. (Rsc)