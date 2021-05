Abruzzo: il 29 e il 30 maggio torna la festa del vino "Cantine Aperte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In realtà il primo segnale positivo c'è stato già stato ad inizio dell'anno quando abbiamo registrato il record di aziende iscritte all'associazione che oggi conta 52 soci situati in tutti territori abruzzesi più vocati per la produzione del vino", dice la vice presidente Stefania Bosco. "Il Movimento Turismo del Vino Nazionale, sempre presieduto da Nicola D'Auria - continua - ha colto perfettamente questa voglia di aggregazione e promozione comune da parte delle cantine e ha messo in piedi delle nuove opportunità per i soci come il nuovo format di Vigneti Aperti e la seconda data di Cantine Aperte in programma a giugno". Ed è infatti questa la grande novità dell'edizione 2021: sabato 19 e domenica 20 giugno sarà ancora Cantine Aperte in tutta Italia e quindi anche in Abruzzo con già tante aziende che hanno dato disponibilità anche per questo secondo appuntamento che si spera vivrà di regole di partecipazione, ma soprattutto di un contesto sociale e sanitario, ancora più tranquillo e di lento ritorno alla normalità. (Gru)