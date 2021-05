Campania: Pellegrino (Iv), diagnosi tumorali tardive nuova emergenza, subito piano recupero cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritardo delle diagnosi tumorali è la nuova emergenza da affrontare. Se sul piano della pandemia si intravede la luce in fondo al tunnel, con il calo dei contagi e le rianimazioni che si vanno svuotando, occorre fare i conti con un nuovo allarme: riprendere il controllo delle patologie tumorali". Lo ha sottolineato Tommaso Pellegrino, dirigente medico di Chirurgia Generale e Oncologica presso la Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e consigliere regionale della Campania. "Le diagnosi tardive - prosegue - sono purtroppo numerose e riguardano diverse patologie. Si tratta di un dato allarmante mai visto prima. Nei nostri reparti si registra un aumento del numero dei tumori avanzati della mammella, purtroppo anche nelle giovani donne. Occorre subito mettere in campo un piano incisivo di recupero delle cure gli ospedali e gli ambulatori devono tornare funzionare normalmente e regolarmente. I centri vaccinali, pur riconoscendone l'indispensabilità, non possono continuare a bloccare le attività ordinarie degli ambulatori negli ospedali. Questo, fortunatamente, in Campania, riguarda poche realtà". "Adesso che la pandemia sta allentando la sua morsa, che il piano vaccinale inizia a produrre risultati concreti – conclude Pellegrino - bisogna accelerare sul ripristino di quelle funzioni del sistema sanitario che consentano di garantire un'adeguata assistenza ai pazienti oncologi sia nella necessaria pratica della prevenzione che nella rapidità delle diagnosi". (Ren)