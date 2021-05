Sardegna: Confartigianato, dal Recovery opportunità di crescita per l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della "ripartenza" è un treno che la Sardegna delle imprese tenta di agganciare. Anche se appena partito, il "convoglio sardo" si porta dietro, inevitabilmente, i mali endemici dell'isola come la penuria di lavoro, la scarsa digitalizzazione della Pubblica amministrazione, la lenta transizione green e lo "scollamento" tra le aree densamente abitate e le zone periferiche e montane e la burocrazia che colpisce pesantemente tutta l'Italia. Difficoltà certo, ma anche opportunità legate al recovery, all'export, alla transizione digitale delle attività produttive e alla tutela dell'ambiente. E' questo ciò che emerge dal Focus Sardegna "Prove di ripresa. Terza ondata e prospettive post pandemia per imprese e territori", analisi periodica di Confartigianato Imprese Sardegna sull'attuale situazione del sistema imprenditoriale isolano. "La ripresa della Sardegna, è ormai opinione condivisa, sarà condizionata dall'andamento del piano vaccinale", commentano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, secondo cui "accelerare il passo è un primo elemento indispensabile per far fronte alle diverse conseguenze negative derivanti dallo shock pandemico che si è riverberato su famiglie e imprese, aggravando la condizione generale del contesto economico e sociale". (segue) (Rsc)