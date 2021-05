Sardegna: Confartigianato, dal Recovery opportunità di crescita per l'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non va tuttavia dimenticato che la ripartenza, italiana e dell'Isola – continuano presidente e segretario - sarà condizionata anche da altri fattori meno legati al contesto contingente e invece già "endemici" prima dell'avvento della pandemia, che rischiano di condizionarla negativamente". Tra i punti negativi più pesanti, vi è il mercato del lavoro che sconta l'effetto-Covid con una perdita nel 2020 di 24 mila posti di lavoro in Sardegna, pari ad una contrazione del 4,3 per cento, calo dell'occupazione più accentuato rilevato tra le regioni italiane. Infatti, tra gli altri fattori che pongono più a rischio una veloce ripresa, secondo Confartigianato Sardegna, vi è la scarsa digitalizzazione della Pa. Nell'Isola il 78,2 per cento dei comuni non offre almeno un servizio per i cittadini interamente in modalità online; i ritardi dei pagamenti della Pa, con il 27,9 per cento dei comuni che pagano le fatture oltre il limite di legge dei 30 giorni". (segue) (Rsc)