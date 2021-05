Piemonte: variante statale 460, sì di 22 Comuni e 140 aziende, no di Coldiretti Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ne parla da 40 anni ma nel Canavese la variante alla ex strada statale 460 non è ancora realtà: recentemente la Regione Piemonte ha stanziato 200 mila euro per rivedere a aggiornare l’ultimo progetto che risale al 2014. Questa mattina in Commissione Trasporti, presieduta da Mauro Fava, sono state presentate ai consiglieri regionali le ragioni di chi è contro e di chi è a favore dell’opera. Durante la prima audizione sono intervenuti i rappresentanti del “Comitato per la realizzazione della variante alla ex statale 460: Lombardone Front Salassa e Ponte Preti” Fabrizio Rosboch e Stefano Serena. I membri del Comitato, composto da 22 Comuni e circa 140 aziende della zona, sostengono che la costruzione della variante sia necessaria per agevolare il traffico di mezzi pesanti legati alle imprese del distretto metallurgico canavesano (che produce il 10% dell’acciaio in Europa e genera 1 miliardo di euro del Pil nazionale). (segue) (Rpi)