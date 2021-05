Sardegna: reddito di cittadinanza, ne hanno beneficiato 58.293 famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 58.293 i nuclei familiari che in Sardegna hanno beneficiato di almeno una mensilità del reddito di cittadinanza (52.815) o pensione di cittadinanza (5.478) con 115.475 persone coinvolte e un importo medio mensile di 519 euro. Lo si evince dai dati dell'Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza relativo al mese di aprile 2021. Tra gennaio e aprile 2021, 21.937 famiglie (il 3,3 per cento del totale) hanno richiesto uno dei due aiuti: 7.786 in Provincia di Cagliari, 1.901 nel Sulcis-Iglesiente, 1.092 nel Medio Campidano, 1.830 nel Nuorese, 589 in Ogliastra, 1.862 in Gallura, 1.755 nell'Oristanese e 5.122 nel Sassarese. Nello stesso periodo considerato dalla rilevazione è stato revocato il beneficio a 751 nuclei, con conseguente sospensione e avvio dell'azione di recupero del pregresso. (Rsc)