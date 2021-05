Napoli: Monti, domani partono adesione a "Sud perché no?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prossima settimana partirà la campagna di adesioni a 'Sud, perché no?' ed organizzeremo tappe in altre città della Campania ed in altre Regioni del Sud. L'associazione è aperta al contributo di tutti e soprattutto di chi ha progetti e voglia di fare". Così il manager ed imprenditore, Riccardo Maria Monti: "È necessario, per costruire sviluppo, mettere insieme le migliori esperienze imprenditoriali del Sud, nella prima uscita lo abbiamo fatto, per avere un approccio che vada oltre il localismo, oltre la logica dei rigidi perimetri amministrativi. La crescita vera viaggia su asset strategici, su aree più vaste, su idee coraggiose, sulla capacità di fare". (Ren)