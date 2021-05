Covid: Chieti, presto il bando per assegnare buoni viaggio per il servizio taxi o Ncc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il compito del Comune, com'è accaduto anche con le altre misure emesse dal governo con la pandemia a sostegno di utenze fragili, in difficoltà o svantaggiate è quello in primi si di individuare i beneficiari - spiega il sindaco Diego Ferrara e gli assessori alle Politiche sociali e Commercio Mara Maretti e Manuel Pantalone – dando priorità ai cittadini con maggiori difficoltà sociali ed economiche. La misura del buono viaggio concessa dal decreto è stabilita nel 50 per cento della spesa sostenuta e comunque, in misura non superiore a 20 euro a viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati in taxi o a noleggio con conducente, cosa che consente anche di sostenere questo comparto colpito dalla crisi perché ha dovuto fermarsi a lungo per via delle quarantene e delle restrizioni dei movimenti. Peraltro, il trasporto in taxi o noleggio con conducente rappresenta un servizio complementare a quello dei mezzi pubblici e una valida alternativa per la mobilità dei cittadini che vivono particolari problemi per gli spostamenti che vogliamo rilanciare anche in nome dell'esigenza di sicurezza negli spostamenti per i beneficiari. Per ottenere i buoni bisognerà rispondere all'avviso pubblico che il Comune predisporrà a breve e che definirà anche le modalità relative all'erogazione che saranno semplici, chiare e trasparenti, come ogni procedura finora portata avanti a favore della cittadinanza". (Gru)