Abruzzo: il 29 e il 30 maggio torna la festa del vino "Cantine Aperte"

- Dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia, sabato 29 e domenica 30 maggio torna "Cantine Aperte", la festa del vino più grande d'Europa. In Abruzzo saranno 22 le aziende che aderiranno alla consueta due giorni di immersione nel mondo del vino con visite guidate e degustazioni dalle ore 15 di sabato 29 maggio fino alle 20 di domenica 30 maggio."Sicurezza" è la parola d'ordine da parte del Movimento Turismo del Vino Abruzzo con la novità della prenotazione obbligatoria per la visita in ognuna delle cantine. "Abbiamo deciso di non fermarci e di tornare ad organizzare Cantine Aperte anche per dare un segnale di positività e ottimismo all'intero comparto", dice il presidente di Mtv Abruzzo, Nicola D'Auria. "Naturalmente quella di quest'anno sarà un'edizione diversa, quasi un ritorno al passato ai primi anni pioneristi degli anni '90 quando in cantina non si vedevano le folle oceaniche del recente passato e l'evento prevedeva esclusivamente la visita della cantina e una degustazione dei vini aziendali". Gli ampi spazi all'aperto di ogni azienda aiuteranno e non poco le cantine partecipanti a organizzare eventi in totale sicurezza e con grande responsabilità la stessa che i produttori del Movimento Turismo del Vino chiedono ai partecipanti per trascorrere assieme una due giorni serena a spensierata all'insegna della cultura del vino e di quella dell'accoglienza in cantina. (segue) (Gru)