Vaccino: Figliuolo in visita in Toscana, "Italia quando fa squadra vince" (2)

- Nel pomeriggio il trasferimento a Siena, dove si è tenuta - con l'ingegner Curcio e il presidente Giani - la visita all'hub vaccinale presso il palasport Mens Sana. A margine della tappa senese il Commissario ha ribadito che a giugno è previsto l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi, il che consentirà di concentrarsi anche sulle categorie produttive. Il generale Figliuolo si è poi soffermato sui periodi che intercorrono tra la prima e la seconda somministrazione dei vaccini, pari a 42 giorni per Pfizer e Moderna e dalle 4 alle 12 settimane per Vaxzevria, sottolineando come l'ampiezza di tali intervalli sia tale da consentire prenotazioni della vaccinazione che siano compatibili con i periodi di ferie. "Ritengo che quello della vaccinazione durante il periodo di vacanza possa essere un non-problema. La struttura commissariale è sempre disponibile a qualsiasi altra proposta che le Regioni e le Province autonome vogliano fare. Bisogna tenere i piedi per terra, con proposte realizzabili." ha concluso. Al termine ha visitato i laboratori di Toscana Life Sciences, dove è in corso la fase due per la realizzazione degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid che hanno il vantaggio di poter essere somministrati per via intramuscolare rispetto a quelli di tipo tradizionale che vanno somministrati via endovenosa. (Com)