Napoli: Iannone (Fd'I), dissesto Comune è da imputare solo al centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra non ha mai governato Napoli negli ultimi 30 anni. Il default del comune certamente non è dipeso da noi. Chi ha governato come parte politica si assuma le responsabilità di questo fallimento". Queste le parole di Antonio Iannone, commissario regionale Fratelli d'Italia Campania, in diretta questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc Targato Italia. "Mi sembra che Manfredi abbia rifiutato - ha aggiunto Iannone - ma non è smentito lo schema di accordo tra Pd ed M5s. Prima si insultano e poi vanno avanti insieme. Non vorrei che fosse un preludio a un accordo anche in Regione, tra De Luca e Ciarambino". "Due anni fa - ha ricordato il commissario regionale Fratelli d'Italia Campania - ho proposto una soluzione al dissesto. Occorre un 'Salvanapoli' con l'attenzione del governo. Chi deve amministrare oggi la città non può restare paralizzato dalla situazione del passato. Ho ipotizzato che il governo assumesse il patrimonio immobiliare di Napoli per azzerare il debito del comune. Così facendo si consentirebbe al nuovo sindaco di partire da zero, senza debiti", ha concluso Iannone. (Ren)