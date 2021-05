Napoli: Mancuso (Pd), dissesto sarebbe il colpo definitivo per questa città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema non è trovare candidati, i candidati ci sono. Anche Manfredi ha lasciato una bella porta aperta. Noi cerchiamo un candidato di eccellenza". Queste le parole di Paolo Mancuso, presidente Pd Napoli, in diretta questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc Targato Italia. "Per Napoli - ha aggiunto Mancuso - non serve il dissesto perché questo provocherebbe un impoverimento della città. Ci sarebbero aumento delle tariffe e taglio dei crediti che tanti napoletani vanta nei confronti del comune. Vorrebbe dire un colpo definitivo per la gente di questa città", ha concluso. (Ren)