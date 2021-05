Imprese: da Intesa Sanpaolo, Banca di Asti e Banco Bpm finanziamento da 72,5 milioni a Panealba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Tesio, Ad e fratello di Giorgio, ha aggiunto che il piano di sviluppo “è stato ben compreso da Intesa Sanpaolo, che fin da subito ha dimostrato grande disponibilità ed apertura nel sostenerci in questo percorso di crescita”. “Siamo orgogliosi di poter accompagnare nei suoi ulteriori progetti di espansione e di crescita competitiva e sostenibile il gruppo Panealba, un’eccellenza cuneese che testimonia la vivacità del tessuto imprenditoriale italiano e piemontese in particolare: le nostre imprese stanno cogliendo con forza i segnali della ripresa, dimostrano di avere visione e coraggio per tornare a investire e grande capacità di coniugare tradizione e innovazione, leve fondamentali per proiettarsi con successo sul mercato nazionale ed estero”, ha commentato Andrea Perusin, direttore tegionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo. “Siamo pronti a sostenere i loro progetti, offrendo loro consulenza, strumenti evoluti per l’innovazione tecnologica e per lo sviluppo delle competenze, oltre a un plafond di 5,3 miliardi di euro di nuovo credito per liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale”, ha spiegato. (Com)