Imprese: da Intesa Sanpaolo, Banca di Asti e Banco Bpm finanziamento da 72,5 milioni a Panealba

- Intesa Sanpaolo (nel ruolo di bookrunner e Mla), Banca di Asti e Banco Bpm, entrambi nel ruolo di Mla, hanno sottoscritto un finanziamento a medio-lungo termine di 72,5 milioni di euro con Panealba, tra i principali player a livello nazionale nel settore dei prodotti da forno. Stando al relativo comunicato stampa, per Intesa Sanpaolo l’operazione è stata messa a punto dalla divisione Imi Corporate and Investment Banking attraverso la direzione Corporate finance midcap, in collaborazione con la filiale Imprese di Alba: i principali obiettivi riguardano l’ampliamento dello stabilimento di Cherasco, per il quale l’azienda prevede investimenti per oltre 30 milioni di euro nei prossimi 2-3 anni, che ospiterà anche la produzione dei biscotti a marchio Campiello; il sostegno ai progetti di sviluppo dell’azienda, anche in ottica di nuove possibili acquisizioni; e la rimodulazione del profilo di scadenza del passivo, con l’allungamento della durata media dei finanziamenti in essere. “Si tratta di un ambizioso progetto che ci permetterà di raddoppiare la capacità produttiva nel segmento dei biscotti per la prima colazione, passando dagli attuali 20 ad oltre 40 milioni di chilogrammi producibili, con nuove linee di produzione totalmente automatizzate e nel pieno rispetto dei criteri di Industria 4.0”, ha commentato Giorgio Tesio, amministratore delegato di Panealba. (segue) (Com)