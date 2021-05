Lavoro: Cnal e Fmpi, firmato ccnl per sport e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi firmiamo il primo contratto collettivo nazionale di lavoro che realizza la partecipazione e la cogestione previste dall'art. 46 della Costituzione e getta le basi per migliorare le condizioni dei lavoratori del settore sport e benessere e per dare slancio a questo fondamentale Comparto per la salute e l'economia". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, che, stamani, ha firmato il contatto collettivo nazionale di lavoro per il settore sport e benessere con la Federazione per le Medie e Piccole imprese, presieduta da Antonella Terranova. Il contratto è stato firmato in una palestra napoletana, a rimarcare la sua aderenza alle esigenze delle realtà lavorative e la volontà di rendere la contrattazione aziendale sempre più protagonista della disciplina del rapporto di lavoro. "Partecipazione e cogestione, e, quindi, contratti di secondo livello e aziendali – ha sottolineato Ronghi - sono le nuove sfide che Cnal e Fmpi rilanciano per rendere le imprese e il mondo del lavoro maggiormente competitivi ed aprire per la nostra Nazione un futuro strutturato in nome della socialità e dell'economia". Ronghi ha aggiunto: "in tale ottica, il contratto per il settore dello sport e del benessere prevede una grande novità nel panorama contrattuale italiano: il 'Rappresentante lavoratori aziendali", eletto dai lavoratori e non dai sindacati e con il potere di partecipazione alla definizione dei piani industriali e di determinare le scelte fondamentali dell'azienda". (segue) (Ren)