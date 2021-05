Lavoro: Cnal e Fmpi, firmato ccnl per sport e benessere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre – ha continuato Ronghi - al fine di promuovere la piena occupazione nel settore, il contratto prevede il potenziamento e la condivisione delle politiche attive per il lavoro sostenendo i processi di collocazione e ricollocazione nel mercato del lavoro e, in questo modo, anticipando, di fatti, i contratti di 'rioccupazione' del governo Draghi". "Per l'uscita definitiva dalle conseguenze economiche della pandemia – ha evidenziato Terranova - occorre puntare sulle medie e piccole imprese sostenendo un nuovo modello di relazioni economiche e sindacali che punti sulla partecipazione e sulla cogestione e sulla sinergia tra imprese e lavoratori, lanciamo questa sfida del settore dello sport e benessere, che necessita di una più compiuta disciplina del rapporto di lavoro e di un'azione straordinaria di rilancio economico". Alla firma del contratto hanno partecipato, insieme con Ronghi e Terranova, i segretari confederali di Cnal, Gabriella Peluso e Anna Sorrentino, i dirigenti della Federazione sindacale sport Italia, Gerardo Ruberto, Fabio Ronghi e Maurizio Noli; i dirigenti di Fmpi Nicola Di Iorio, Antonio Iodice, Maurizio Perazzolo, Domenico Romano e Marco Romano. (segue) (Ren)