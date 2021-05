Lavoro: Cnal e Fmpi, firmato ccnl per sport e benessere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ccnl Intersettoriale per sport e benessere – ha aggiunto Peluso – dà l'avvio ad una nuova stagione di relazioni sindacali che porti alla costituzione di un moderno sistema di contrattazione collettiva di qualità in grado di favorire azioni significative in materia di politiche attive per il lavoro, flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi della produttività, dell'efficienza organizzativa, del costante adeguamento delle competenze e del welfare per la quale, in tale contesto, la contrattazione collettiva nazionale continua a svolgere un ruolo centrale, fissando il trattamento giuridico ed economico fondamentale del rapporto di lavoro, ma la sua 'rigidità' viene superata dalla contrattazione decentrata di tipo aziendale, la quale deve definire un quadro normativo del rapporto di lavoro di maggiore dettaglio e maggiormente aderente alle caratteristiche del rapporto di lavoro nell'ambito di ciascuna impresa". "Siamo particolarmente orgogliosi di questo contratto – ha sottolineato Ruberto - che rappresenta una fondamentale conquista per il nostro settore e che siamo certi saprà contribuire alò rilancio del nostro fondamentale settore sul piano economico ed occupazionale". "Mettiamo in campo un moderno sistema di bilateralità intersettoriale – ha aggiunto Perazzolo - per migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, per monitorare gli andamenti del mercato del lavoro e a favorire il costante adeguamento delle competenze per un settore di fondamentale importanza per la salute e per la società". (Ren)