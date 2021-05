Napoli: Clemente, ci vuole legge per il Comune e contro debito ingiusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anni fa eravamo a Roma a protestare contro il debito ingiusto e a chiedere una Legge per Napoli. L'interesse delle forze politiche che governavano e governano il Paese fu poco tangibile per usare un eufemismo. Occorre una legge per Napoli, per risolvere i problemi di una città che ha bisogno di risorse e di libertà amministrativa per riprogrammare servizi, welfare e infrastrutture. Se le elezioni amministrative diventano una motivazione per aiutare la Città sono, ad ogni modo, contenta. Che il Governo proceda senza indugi: ha i numeri e le risorse per farlo ora. Servono però donne e uomini disposte ad amare, governare e battersi per la città. Questa è la differenza. Per Napoli sono in campo, non è questo il momento per fare passi indietro. Ci sarò sempre perché non subordino il mio impegno a condizioni ottimali di governo, ma perché amo questa città, la sua forza e la sua potenza". Lo ha dichiarato in una nota Alessandra Clemente, candidata a sindaco della Città di Napoli.(Ren)