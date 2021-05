Sardegna: isole Covid-free, il 22 maggio vaccinazioni a Carloforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campo oltre un centinaio di operatori, tra sanitari, civili e militari, personale dell'Ats, medici di famiglia, protezione civile e volontari della Croce azzurra. La campagna nelle isole minori si inserisce nell'ambito dell'accordo nazionale fra le Regioni e la struttura commissariale per l'emergenza Covid. Un progetto che il presidente della Regione, Christian Solinas ha definito di grande importanza: "L'immediata e completa immunizzazione delle nostre isole - dichiara il presidente - è una scelta di buonsenso, che ha una duplice valenza, perché interviene sullo svantaggio della doppia insularità e, nel contempo, consente alle comunità delle nostre isole una più rapida e sicura ripartenza, in chiave turistica e non solo". (segue) (Rsc)