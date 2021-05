Sardegna: isole Covid-free, il 22 maggio vaccinazioni a Carloforte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni proseguono con una nuova accelerazione in tutta la Sardegna, dove sono state raggiunte le 700 mila dosi somministrate, poco meno di 14 mila inoculazioni nella giornata di ieri. "Sul fronte della campagna di vaccinazione - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - si continua a lavorare senza tregua. I risultati iniziano a riflettersi sul quadro epidemiologico, che continua a migliorare e anche la zona bianca non è un miraggio. Servono ancora responsabilità e il massimo impegno da parte di tutti, ma il ritorno a una nuova normalità, in sicurezza, è possibile". (Rsc)