Rifiuti: Iannone (Fd'I), fallimento De Luca evidente a prescindere da avviso di garanzia

- “In Campania l’inerzia di De Luca, anche per quello che riguarda il ciclo dei rifiuti e le bonifiche, è un dato di tutta evidenza da tempo. Che agli annunci non seguano i fatti ormai da 6 anni non poteva non accorgersene anche la magistratura. Tuttavia, al netto della vicenda giudiziaria, esprimiamo estrema preoccupazione perché mancate bonifiche, roghi tossici ed opache gestioni sono, in Campania, all’ordine del giorno. La salute dei cittadini è ipotecata dalla mancanza di azioni di De Luca e dei suoi uomini delegati alla gestione del settore. Siamo al cospetto di un’emergenza nazionale rispetto alla quale il Governo non può far finta di non vedere". Lo dichiara il senatore Antonio Iannone capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione d’inchiesta per il ciclo rifiuti e Commissario Regionale del partito in Campania. (Ren)