Molise: Primiani (M5s) su 'cavallo pentro' e problemi ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi scorsi mi sono recato più volte nell'oasi di Pantano della Zittola per toccare con mano le tante segnalazioni ricevute. Nel Sito di interesse comunitario (Sic) si sta consumando un grave danno ambientale. A metterlo nero su bianco è la stessa regione Molise, in una lettera indirizzata al comune di Montenero Val Cocchiara. Ne abbiamo parlato questa mattina in conferenza stampa, insieme ai rappresentanti del Wwf e dell'associazione 'Stop Animal Crimes'. Il danno è duplice e riguarda da un lato una specie animale in via d'estinzione, il cavallo pentro, dall'altro l'ecosistema. Il grido d'allarme arriva da Angelo Primiani (M5s) consigliere regionale del Molise. "Il cavallo pentro è una delle 15 razze equine a distribuzione limitata riconosciute dall'Associazione degli allevatori italiani. È frutto - spiega Primiani - di secoli di adattamento e se ne contano poche decine di esemplari. Questa condizione, nel 2005 ha indotto la Regione ad intervenire con una legge regionale, che stanziava dei fondi per la tutela e la valorizzazione della razza autoctona, in linea con la normativa europea. In sostanza, si prevedeva il numero massimo di una Unità bovina adulta (Uba) per ettaro, nonché le condizioni per allevare gli esemplari allo stato semi-brado. I cavalli pentri dovevano infatti essere lasciati liberi di pascolare in una vasta area opportunamente recintata durante i mesi caldi, per essere poi custoditi e riparati dalle intemperie in inverno. Di fatto, invece, le tante segnalazioni ci restituiscono un'immagine diversa: gli equini sono lasciati allo stato brado per tutto l'anno e mancano tanto i rifugi che le recinzioni a norma di legge. Recinzioni che risultano assenti o improvvisate col filo spinato. Un fatto che arreca non solo danno all'incolumità degli animali, ma anche un rischio evidente ai cittadini della zona e agli automobilisti in transito". (segue) (Gru)