Molise: Primiani (M5s) su 'cavallo pentro' e problemi ambientali (2)

- Sono stati numerosi infatti gli incidenti lungo le arterie che costeggiano l'area, per via di cavalli disorientati e finiti sulla carreggiata. "Ma i pericoli per la razza in via d'estinzione non finiscono qui: sono stati più di 150 i puledri sterminati da branchi di lupi, in assenza di adeguati ricoveri. I danni, tuttavia, non riguardano solo gli animali. La vasta area - conclude Primiani - tra Montenero Val Cocchiara e Pantano della Zittola, infatti, oltre ad essere riconosciuta come zona Sic è anche un'area pre-parco. Confina con il nascente Parco nazionale del Matese ed è una delle poche torbiere ancora presenti lungo l'Appennino. Ma la carenza dei controlli e la presenza costante al pascolo degli equini impediscono la rigenerazione del fondo erboso, mettendo a rischio la biodiversità". "Le torbiere - ha spiegato Giuseppina Negro del Wwf - sono il luogo ideale per lo svernamento degli uccelli migratori. È incredibile che ai giorni nostri non sia ancora chiara l'importanza di un sito protetto dalla rete 'Natura 2000'. Abbiamo fatto troppi passi indietro negli ultimi vent'anni". (Gru)