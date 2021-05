Imprese: Solinas a Giorgetti, Air Italy è grande vertenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo passo avanti nella vertenza Air Italy. Stamane in videoconferenza il presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato, come preannunciato nei giorni scorsi, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, per un esame della crisi aziendale. Al ministro, il presidente Solinas ha ribadito le richieste della Regione, con particolare riferimento ai 600 lavoratori sardi che al 30 giugno, insieme ad altri 780 colleghi, rischiano di perdere il lavoro per il termine della Cassa integrazione. Il presidente Solinas ha chiesto l'intervento urgente del ministro perché il governo attivi la proroga degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre, con il congelamento dei licenziamenti, in attesa dell'individuazione di una nuova via industriale che possa garantire ai sardi la continuità territoriale e il pieno diritto ad una mobilità all'altezza delle esigenze della nostra isola, il futuro ai lavoratori e la salvaguardia della preziose professionalità acquisite in decenni di attività il cui valore è stato apprezzato e riconosciuto in tutto il settore dell'aviazione civile. Il mantenimento della Cassa integrazione fino a tutto il 2021 consentirà di definire, nel frattempo, una strategia industriale che, con diverse possibilità tutt'ora in campo e all'esame della Regione, potrà portare ad una soluzione strutturata e duratura. (segue) (Rsc)