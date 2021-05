Amministrative: Conte, Manfredi eccellente espressione società civile, M5s in prima fila per Patto per Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle - assicura Conte - sarà in prima fila per portare avanti questo 'Patto per Napoli' e per realizzare questo intervento legislativo di riequilibrio, che anzi intendiamo estendere anche alle altre città metropolitane. Ci batteremo fino in fondo per perseguire questo obiettivo ed evitare che i più deboli paghino le più alte conseguenze della crisi pandemica. Lavoreremo da subito, dialogando con tutte le forze politiche parlamentari, ma sapendo di avere al fianco, in particolare, le forze progressiste a partire dal Pd con le quali costituiremo un fronte ampio, che permetterà a persone di valore, come nel caso di Manfredi, di restituire a Napoli i doni ricevuti". (Com)