Amministrative: Sibilia, concordi su tutta la linea con appello Manfredi

- L'appello dell'ex ministro Manfredi "ci trova concordi su tutta la linea. C'è bisogno di un grande piano di risanamento degli enti locali". È quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, rispondendo alla lettera dell'ex ministro Gaetano Manfredi. "Intanto, dal punto di vista della qualità del personale, urge una rivoluzione: sono necessarie cioè competenze che possano progettare il futuro degli enti locali. Allo stesso tempo - continua - vanno forniti i mezzi per questa rivoluzione: per questo vanno appostate ingenti risorse, visto che ultimamente ciò che non si è potuto recuperare sul piano nazionale lo si è ottenuto attingendo alle risorse proprio degli enti locali. Io stesso, avendo un rapporto quotidiano con gli amministratori locali e con la finanza locale al ministero dell'Interno, mi vado rafforzando nella convinzione che senza semplificazione non si vada lontano. Al professor Manfredi dico che sono proprio persone come lui quelle che possono dare la spinta per far ripartire il motore più capillarmente diffuso della economia e anche della democrazia: i comuni d'Italia. Facciamolo, assieme", conclude.(Com)