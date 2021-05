Napoli: Laboccetta (Polo Sud), problemi ci sono da tempo, Manfredi fa finta di scoprirlo solo ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che Napoli avesse problemi di default lo si sapeva da tempo. L'ex rettore Manfredi finge di scoprirlo in queste ultime ore e fugge dalla corsa per il Primo Cittadino. Una motivazione che non ha senso. Troppo comodo chiedere in anticipo la soluzione del problema finanziario e poi concedersi per l'eventuale amministrazione". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta "Il Manfredi mi ricorda tanto Don Abbondio - prosegue il presidente di Polo Sud - Ma il coraggio evidentemente non circola dalle parti di Manfredi. Ha tenuto tutti sulla corda e poi ha voluto alzare bandiera bianca. Tipico di coloro che nella vita non hanno mai dovuto effettivamente combattere. Ad una ritirata di questo tipo andrebbe data una risposta forte e coraggiosa dal fronte opposto. Ci sarà, o dobbiamo ancora assistere ad un minuetto insopportabile?". (Ren)