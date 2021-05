Napoli: Fiola a Manfredi, non rinunci, per scongiurare il fallimento e del sistema delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo a Gaetano Manfredi di non ritirare la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni per la carica di Sindaco di Napoli. La città non è fallita e questo rischio deve essere scongiurato, perché un eventuale dissesto travolgerebbe l'intero sistema economico del territorio. I mali della politica, da 30 anni a questa parte, non possono pagarli le imprese". E' l'appello del presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, in risposta alla lunga lettera in cui l'ex ministro e rettore dell'Università rinuncia alla sua candidatura. "Abbiamo denunciato, diversi mesi or sono, il drammatico deficit che appesantisce il Comune di Napoli – aggiunge Fiola - Lo abbiamo fatto quando abbiamo visto affacciarsi sulle scena candidati o autocandidati che mai hanno formulato ipotesi che facessero riferimento alla situazione reale. Solo un intervento dello Stato, una legge speciale per gli enti locali, potrà consentire a chi dovrà governare la città, di poter operare in maniera fattiva. Per questo la candidatura di Manfredi deve essere sostenuta, creando i presupposti affinché possa mettersi realmente al servizio della città". (Ren)