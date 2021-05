Sardegna: isole Covid-free, il 22 maggio vaccinazioni a Carloforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid nelle isole minori della Sardegna. Dopo La Maddalena, dove le somministrazioni si sono chiuse il 16 maggio con la copertura dell'80 per cento della popolazione vaccinabile, sarà il turno di Carloforte. Circa un migliaio gli abitanti dell'isola di San Pietro che hanno già ricevuto la prima dose. Nelle giornate del 21, 22 e 23 maggio si punterà all'immunizzazione della restante popolazione vaccinabile, una platea di 4.500 residenti. Il centro vaccinale, allestito con 19 postazioni nell'Istituto comprensivo Statale, sarà operativo dalle 9 alle 18, nelle tre giornate, e i cittadini dai 16 anni in su potranno partecipare secondo le modalità di convocazione predisposte dal Comune per garantire l'affluenza della popolazione in sicurezza ed evitare assembramenti. (segue) (Rsc)