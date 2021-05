Sicilia: Ingv, alle 14:47 incremento attività esplosiva cratere Nord Stromboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle 14:47 (ora locale) del 19 maggio le reti di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio etneo (Ingv- Oe), hanno registrato un incremento dell'attività esplosiva dall'area craterica Nord dello Stromboli. Il vulcano - riferisce una nota dell'Ingv - ha prodotto alle 14:51 un flusso piroclastico che ha raggiunto la linea di costa sviluppandosi in mare per oltre 1 km e producendo una nube di cenere che ha raggiunto un'altezza stimata di circa 1.5-2 km sul livello del mare. Altri flussi piroclastici di minore intensità si sono verificati a partire dalle ore 15:02 e sino alle 15:35 circa, producendo modeste nubi di cenere e materiale grossolano caldo che ha raggiunto la linea di costa. È tutt'ora in corso un flusso lavico il cui fronte raggiunge la linea di costa. L'evoluzione dei fenomeni è seguita continuamente attraverso le reti di monitoraggio e dal personale in campo delle Sezioni dell'Ingv, Osservatorio etneo di Catania, Osservatorio vesuviano di Napoli e di Palermo. (Com)