Napoli: Clemente incontra il comitato degli abitanti di via Morisani

- Incontro nel pomeriggio tra l’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, insieme al presidente della terza municipalità Ivo Poggiani e alla consigliera Roberta Giova, con il comitato degli abitanti di via Morisani per condividere le soluzioni progettate insieme al Servizio difesa idrogeologica del Comune. "Si è convenuto di procedere al ripristino della muratura in via Morisani per riaprire la strada la cui chiusura sta arrecando notevoli disagi agli abitanti - riporta una nota - e di aggiornarsi tra una settimana circa valutare la tempistica e l’esito dei lavori. L'intervento, stimato in circa 30.000 euro, consentirà il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di muro di via Morisani". (Ren)