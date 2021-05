Vaccino: Parente (Iv), bene Figliuolo su richiamo alle Regioni, avanti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il generale Figliuolo sul richiamo alle regioni di continuare a vaccinare over 60 e fragili senza fughe in avanti per cambiare questa direzione di marcia. Lo afferma la senatrice di Italia viva e presidente della commissione di igiene e sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente. "Se non mettiamo in sicurezza le persone che hanno più probabilità di contrarre la malattia in forma grave - spiega - non saremo tranquilli. Le Regioni devono agire in maniera omogenea anche per rispettare le indicazioni del Parlamento. Come ritengo ingiusto che le regioni si stiamo comportando in maniera difforme rispetto al prolungamento dell’intervallo della prima dose di Ptizer, nonostante le raccomandazioni contenute nell’ordinanza del generale Figliulo di non spostare la seconda dose a coloro che avevano già avuto la prima. Usciamo da questa epidemia con una forte unità nazionale di solidarietà e coesione", conclude. (Com)