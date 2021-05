Amministrative: Boccia (Pd), lettera Manfredi atto di amore per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di Gaetano Manfredi "è un appello accorato e un vero atto d'amore verso la città di Napoli che va al di là delle appartenenze politiche". Lo sottolinea Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. "Il Sud e l'Italia intera - prosegue - hanno bisogno di Napoli capitale del Mezzogiorno, capace di investire e intercettare a sua volta investimenti di ogni tipo alla vigilia della fase più complessa e delicata della storia del Paese per l'uscita dalla crisi sociale ed economica post Covid-19. Concordo con quanto dichiarato dal presidente della Camera, Roberto Fico, da sempre attento ai problemi di Napoli, sulla necessità che il dissesto finanziario debba riguardare tutti i partiti politici, nessuno escluso. È necessario essere immediatamente conseguenti in Parlamento sui provvedimenti attesi. Provvedimenti ancora più urgenti dopo i recenti rilievi della Corte Costituzionale. In particolare, per Napoli servirà una gestione straordinaria del debito individuando, nello stesso tempo, le responsabilità della drammatica condizione in cui versa la città. Gaetano Manfredi, con la sua storia e la sua autorevolezza, pone la condizione sociale ed economica di Napoli davanti a tutta la classe politica. Ci sono centinaia di comuni nelle stesse condizioni; chiediamo un intervento immediato del governo", conclude.(Com)