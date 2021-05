Vaccino: Figliuolo in visita in Toscana, "Italia quando fa squadra vince"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tappa in Toscana per il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e per il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Lo rende noto un comunicato. La visita è iniziata a Firenze, dove si è tenuto l'incontro con il presidente della Regione, Eugenio Giani, e i prefetti e i sindaci della Regione. A seguire, il trasferimento all'hub vaccinale Mandela Forum nel capoluogo regionale. "L'Italia quando fa squadra vince", ha detto il generale Figliuolo dopo la visita al Mandela Forum, che ha definito "ben organizzato, efficiente, semplice, ma funzionale, frutto di una profonda sinergia tra operatori sanitari, volontari, medici, infermieri e di tanti altri soggetti, pubblici e privati, che lo hanno reso possibile". Il Commissario ha elogiato la Toscana per i risultati positivi ottenuti con le categorie degli anziani e dei fragili. "Bisogna tenere la barra dritta, applicare in modo ordinato e preciso le indicazioni del Piano nazionale e completare la copertura vaccinale degli over 60 e dei fragili. Siamo a 28 milioni di somministrazioni di vaccino in Italia. Dando la priorità alle classi vulnerabili c'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi", ha dichiarato il generale, rimarcando il legame tra l'andamento positivo della campagna vaccinale con il progressivo ritorno alla normalità. (segue) (Com)